Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Tesla Bot. Его можно будет отправить за покупками как в игре Detroit: Become Human

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Основатель Telsa Илон Маск поделился планами в 2022 году создать человекоподобного робота Tesla Bot на Дне искусственного интеллекта.

Как работает и что умеет

Робота хотят оснастить системой искусственного интеллекта и набором датчиков, которые используются в автомобилях Tesla на автопилоте.

Его хотят сделать похожим на человека: ростом 172 см и весом 57 килограммов. Правда, вместо лица Tesla Bot установят монитор, на котором будет выводиться важная информация.

Руки и ноги будут двигаться с помощью 40 механизмами. С их помощью робот сможет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать тяжести до 20 кг.

Маск говорит, что такого робота можно будет спокойно отправить за покупками в магазин.

Причём здесь Detroit: Become Human

Detroit: Become Human — это компьютерная игра про восстание серийно выпускаемые роботов-слуги, почти неотличимые от людей.

В одной из миссий робот Маркус отправляется за покупками для своего хозяина. Он сам оплачивает покупку и на специальном автобусе для роботов возвращается с покупкой к владельцу.

Источник: Tesla AI Day