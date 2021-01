Илон Маск анонсировал запуск Cyberpunk 2077 на новом электрокаре Tesla

Илон Маск опубликовал пост о новой версии Tesla Model S в своём Twitter-аккаунте. Помимо улучшения автомобильных характеристик, миллиардер также отметил продвинутые игровые возможности новинки. По его словам, электрокар потянет многострадальную Cyberpunk 2077 за авторством CD PROJEKT RED.

К сожалению, всё ещё остаётся неизвестным то, какое железо будет использовано в новой Tesla Model S. Но по словам Джеффа Кили, автомобиль может похвастаться мощностью в 10 терафлопс. Это сопоставимо с производительностью PlayStation 5:

.@Tesla says the new series S Arcade will have 10 teraflops of gaming performance.

Xbox Series X: 12 teraflops

PS5: 10 teraflops

Tesla Model S: 10 teraflops

Xbox Series S: 4 teraflops

Anyone know what kind of GPU it has? pic.twitter.com/frVHf2NMew

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 27, 2021