Илон Маск анонсировал запуск Cyberpunk 2077 на новом электрокаре Tesla

Илон Маск анонсировал запуск Cyberpunk 2077 на новом электрокаре Tesla

Новый автомобиль Tesla может претендовать на звание самой дорогой игровой приставки в истории.

Илон Маск опубликовал пост о новой версии Tesla Model S в своём Twitter-аккаунте. Помимо улучшения автомобильных характеристик, миллиардер также отметил продвинутые игровые возможности новинки. По его словам, электрокар потянет многострадальную Cyberpunk 2077 за авторством CD PROJEKT RED.

К сожалению, всё ещё остаётся неизвестным то, какое железо будет использовано в новой Tesla Model S. Но по словам Джеффа Кили, автомобиль может похвастаться мощностью в 10 терафлопс. Это сопоставимо с производительностью PlayStation 5:

Пока что Маск не уточнил, как скоро можно будет сыграть в Cyberpunk 2077 на электромобиле его компании. Но что мы знаем точно — их поставка начнётся уже в следующем месяце. Цена обновлённой Tesla Model S будет начинаться от 80 тыс долларов или 6,1 млн рублей.

Источник: Twitter / Илон Маск