Илон Маск анонсировал запуск Cyberpunk 2077 на новом электрокаре Tesla

Илон Маск опубликовал пост о новой версии Tesla Model S в своём Twitter-аккаунте. Помимо улучшения автомобильных характеристик, миллиардер также отметил продвинутые игровые возможности новинки. По его словам, электрокар потянет многострадальную Cyberpunk 2077 за авторством CD PROJEKT RED.
К сожалению, всё ещё остаётся неизвестным то, какое железо будет использовано в новой Tesla Model S. Но по словам Джеффа Кили, автомобиль может похвастаться мощностью в 10 терафлопс. Это сопоставимо с производительностью PlayStation 5:
.@Tesla says the new series S Arcade will have 10 teraflops of gaming performance.
Xbox Series X: 12 teraflops
PS5: 10 teraflops
Tesla Model S: 10 teraflops
Xbox Series S: 4 teraflops
Anyone know what kind of GPU it has? pic.twitter.com/frVHf2NMew
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 27, 2021
Пока что Маск не уточнил, как скоро можно будет сыграть в Cyberpunk 2077 на электромобиле его компании. Но что мы знаем точно — их поставка начнётся уже в следующем месяце. Цена обновлённой Tesla Model S будет начинаться от 80 тыс долларов или 6,1 млн рублей.
Источник: Twitter / Илон Маск