Илон Маск хотел продать Tesla компании Apple, но Тим Кук отказался от встречи

Глава Tesla Илон Маск опубликовал интересный пост в своём Twitter-аккаунте. В нём миллиардер рассказал, как в «тёмные времена разработки Model 3» он пытался встретиться с Тимом Куком. На этой встрече он хотел обсудить вопрос продажи автомобильной компании производителю iPhone и iPad. Но глава Apple отказался.

Маск заявил, что в тот момент он был готов продать Tesla за 1/10 от её нынешней стоимости. По подсчётам Bloomberg, на сегодняшний день капитализация производителя электрокаров составляет 600 млрд долларов. Таким образом, Apple могла купить её примерно за 60 млрд долларов.

Отметим, что пост Илона Маска был опубликован практически сразу после выхода эксклюзивного материала Reuters о предполагаемой дате релизаа электромобиля Apple. Судя по данным издания, релиз новинки состоится в 2024 году, а её главной особенностью должны стать «революционные» батареи.

Источник: Twitter-аккаунт Илона Маска