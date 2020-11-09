Самая последняя версия iOS 14 была взломана за считанные дни после релиза

Компания Apple выпустила iOS 14.1 и 14.2 менее недели назад — 5 ноября 2020 года. А уже сейчас, разработчиками проекта checkra1n, в сети был опубликован рабочий джейлбрейк, который можно установить абсолютно на все iPhone 7 и 7 Plus, а также на ограниченное количество смартфонов на базе процессора Apple A11: iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

По словам создателей взлома, новая версия джейлбрейка лишена неприятных недостатков предшественника, таких как зависание и внеплановый запуск режима восстановления смартфона.

Напомним, что ранее самую первую стабильную версию iOS 14 взломали также через несколько дней после релиза. Тогда установить джейлбрейк можно было на iPhone 6s, 6s Plus и SE, iPad 5th gen, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro 1th gen и приставки Apple TV 4 и 4K.

Источник: checkra1n