ISACA опубликовала исследование о состоянии кибербезопасности в 2021 году. Основные тезисы

ISACA опубликовала исследование о состоянии кибербезопасности в 2021 году. Основные тезисы

Новости, 51
Обложка: ISACA опубликовала исследование о состоянии кибербезопасности в 2021 году. Основные тезисы

Исследователи компании ISACA совместно с HCL Technologies сегодня выпустили заключительную часть исследования State of Cybersecurity 2021. 

ISACA опросила 3600 специалистов по кибербезопасности. Вот, что удалось узнать:

В этом году резкий скачок кибератак

В 2021 году хакеры атаковали на 35% компаний больше, чем в 2020 году. 

35% респондентов ответили, что уровень атак увеличился по сравнению с 2020 годом

В последний раз такой уровень кибератак наблюдался в 2018 году. 

Сравнительный график количества кибератак за 5 лет

Уверенность в защищённости выросла

Несмотря на скачок количества кибератак, уверенность в способности ИБ-отделов защитить компанию только выросла.

Сравнительный график уверенности респондентов в защищённости компании

77% респондентов уверены, что их отдел кибербезопасности в состоянии быстро обнаружить и пресечь атаку. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

ИИ активно используют для кибербезопасности

34% опрошенных заявили, что ИБ-отделы в их компаниях используют искусственный интеллект для обеспечения безопасности от кибератак. 

Использование ИИ в обеспечении кибербезопасности

Как атакуют хакеры

Чаще всего атакуют с помощью:

  • социальной инженерии (14%); 
  • АРТ-группировок (10%);
  • вымогательского ПО (9%);
  • уязвимостей в компьютерных системах (9%).
Типы кибератак

Чего боятся компании

Компании боятся кибератак из-за возможных последствий:

  • репутационного ущерба (78%); 
  • утечки данных (69%); 
  • нарушения операций в цепочке поставок (49%); 
  • похищения бизнес-секретов (32%).
Чего боятся компании

Где посмотреть полное исследование

ISACA выпускает свои отчёты в виде PDF-документов. Доступ к ним открывается только после регистрации.

Чтобы вам не пришлось регистрироваться, мы скачали обе части исследования State of Cybersecurity 2021:

Источник: ISACA

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