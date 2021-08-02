ISACA опубликовала исследование о состоянии кибербезопасности в 2021 году. Основные тезисы

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Исследователи компании ISACA совместно с HCL Technologies сегодня выпустили заключительную часть исследования State of Cybersecurity 2021.

ISACA опросила 3600 специалистов по кибербезопасности. Вот, что удалось узнать:

В этом году резкий скачок кибератак

В 2021 году хакеры атаковали на 35% компаний больше, чем в 2020 году.

В последний раз такой уровень кибератак наблюдался в 2018 году.

Уверенность в защищённости выросла

Несмотря на скачок количества кибератак, уверенность в способности ИБ-отделов защитить компанию только выросла.

77% респондентов уверены, что их отдел кибербезопасности в состоянии быстро обнаружить и пресечь атаку. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

ИИ активно используют для кибербезопасности

34% опрошенных заявили, что ИБ-отделы в их компаниях используют искусственный интеллект для обеспечения безопасности от кибератак.

Как атакуют хакеры

Чаще всего атакуют с помощью:

социальной инженерии (14%);

АРТ-группировок (10%);

вымогательского ПО (9%);

уязвимостей в компьютерных системах (9%).

Чего боятся компании

Компании боятся кибератак из-за возможных последствий:

репутационного ущерба (78%);

утечки данных (69%);

нарушения операций в цепочке поставок (49%);

похищения бизнес-секретов (32%).

Где посмотреть полное исследование

ISACA выпускает свои отчёты в виде PDF-документов. Доступ к ним открывается только после регистрации.

Чтобы вам не пришлось регистрироваться, мы скачали обе части исследования State of Cybersecurity 2021:

Источник: ISACA

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Количество хакерских атак сильно выросло в этом году. Почитайте 15 советов от эксперта на тему кибербезопасности — чтобы ни вы, ни ваша компания не пострадали от злоумышленников.