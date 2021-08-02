ISACA опубликовала исследование о состоянии кибербезопасности в 2021 году. Основные тезисы

Исследователи компании ISACA совместно с HCL Technologies сегодня выпустили заключительную часть исследования State of Cybersecurity 2021.
ISACA опросила 3600 специалистов по кибербезопасности. Вот, что удалось узнать:
В этом году резкий скачок кибератак
В 2021 году хакеры атаковали на 35% компаний больше, чем в 2020 году.
В последний раз такой уровень кибератак наблюдался в 2018 году.
Уверенность в защищённости выросла
Несмотря на скачок количества кибератак, уверенность в способности ИБ-отделов защитить компанию только выросла.
77% респондентов уверены, что их отдел кибербезопасности в состоянии быстро обнаружить и пресечь атаку. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2020 году.
ИИ активно используют для кибербезопасности
34% опрошенных заявили, что ИБ-отделы в их компаниях используют искусственный интеллект для обеспечения безопасности от кибератак.
Как атакуют хакеры
Чаще всего атакуют с помощью:
- социальной инженерии (14%);
- АРТ-группировок (10%);
- вымогательского ПО (9%);
- уязвимостей в компьютерных системах (9%).
Чего боятся компании
Компании боятся кибератак из-за возможных последствий:
- репутационного ущерба (78%);
- утечки данных (69%);
- нарушения операций в цепочке поставок (49%);
- похищения бизнес-секретов (32%).
Где посмотреть полное исследование
ISACA выпускает свои отчёты в виде PDF-документов. Доступ к ним открывается только после регистрации.
Чтобы вам не пришлось регистрироваться, мы скачали обе части исследования State of Cybersecurity 2021:
- Part 1: Global Update on Workforce Efforts, Resources and Budgets.
- Part 2: Threat Landscape, Security Operations and Cybersecurity Maturity.
Источник: ISACA
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Количество хакерских атак сильно выросло в этом году. Почитайте 15 советов от эксперта на тему кибербезопасности — чтобы ни вы, ни ваша компания не пострадали от злоумышленников.