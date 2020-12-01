Искусственный интеллект решил проблему, которая не давалась ученым 50 лет

Разработкой ИИ занимались специалисты DeepMind. Они же в своё время создали алгоритм AlphaGo, в первую очередь известный тем, что именно он впервые смог победить человека в игре в Go.

Новый проект команды поможет учёным разобраться в «биологических основах жизни». Это станет отличной основой для понимания процессов, которые приводят к различным заболеваниям. Также свежее открытие позволит специалистам начать работу над «дизайнерскими лекарствами».

Мы застряли на проблеме свёртывания белков примерно на 50 лет. Видеть, как DeepMind предлагает её решение после того, как я сам потратил на это многие годы — это по-настоящему особенный момент.

Источник: DeepMind