Искусственный интеллект улучшает кат-сцены из старых классических игр до 8K. Посмотрите сами

Поделиться

Автор YouTube-канала Upscale использует методы машинного обучения, чтобы улучшить качество картинки старых кат-сцен из классических компьютерных игр.

Как работает

Видео улучшает Topaz Video Enhance AI, он же Topaz Gigapixel.

Программа используют технологию «масштабирование ИИ». Вы скармливаете изображение с низким разрешение, а искусственный интеллект выдаёт версию с большим количеством пикселей — на основе тренировочных данных.

Есть проблема

Topaz Gigapixel может сам придумывать детали, которых на изображении на самом деле нет, или размазать те, которые есть.

Поэтому порой 4K-видео выглядят лучше, чем ролики, улучшенные до 8K.

Где посмотреть

Ремастеры старых кат-сцен из видеоигр выкладывают на канале Unspalsh. Вот несколько видео оттуда.

Kingdom Hearts Intro в 4K

World of Warcraft Intro в 8K

Onimusha 3 Intro в 4K

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII Intro в 8K

Final Fantasy X — танец Юны в 8K

Источник: The Verge