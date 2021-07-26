Искусственный интеллект улучшает кат-сцены из старых классических игр до 8K. Посмотрите сами

Автор YouTube-канала Upscale использует методы машинного обучения, чтобы улучшить качество картинки старых кат-сцен из классических компьютерных игр.
Как работает
Видео улучшает Topaz Video Enhance AI, он же Topaz Gigapixel.
Программа используют технологию «масштабирование ИИ». Вы скармливаете изображение с низким разрешение, а искусственный интеллект выдаёт версию с большим количеством пикселей — на основе тренировочных данных.
Есть проблема
Topaz Gigapixel может сам придумывать детали, которых на изображении на самом деле нет, или размазать те, которые есть.
Поэтому порой 4K-видео выглядят лучше, чем ролики, улучшенные до 8K.
Где посмотреть
Ремастеры старых кат-сцен из видеоигр выкладывают на канале Unspalsh. Вот несколько видео оттуда.
Kingdom Hearts Intro в 4K
World of Warcraft Intro в 8K
Onimusha 3 Intro в 4K
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII Intro в 8K
Final Fantasy X — танец Юны в 8K
Источник: The Verge