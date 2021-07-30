Искусственный интеллект впервые признали изобретателем и присудили ему патент

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Федеральный суд Австралии постановил, что система искусственного интеллекта может быть признана «изобретателем» — это не противоречит австралийскому патентному законодательству.

Разработчик ИИ Dabus хотел, чтобы систему признали изобретателем двух продуктов

В августе 2019 года два профессора из Университета Суррея и изобретатель ИИ-системы Dabus подали патентные заявки от имени искусственного интеллекта — в ведомства Великобритании, Европы, США, Австралии и Новой Зеландии.

В заявке утверждалось, что Dabus самостоятельно изобрёл сигнальную лампочку и особенный контейнер для еды.

Патент не одобрили, но судья в Австралии отменил это решение

Несколько стран, включая Австралию, отклонили заявки. Ведомства заявили, что изобретателем можно указать только человека.

Но сегодня это решение отменил федеральный судья Австралии Джонатан Бич. Он отправил дело обратно в местную комиссию по патентам для повторного рассмотрения.

Судья заявил, что искусственный интеллект может быть признан изобретателем — «это соответствует реалиям современных технологических инноваций».

В Южной Африке Dabus уже получил первый патент

А вот в Южной Африке патентное ведомство уже выдало первый патент на контейнер еды, который якобы создал искусственный интеллект Dabus.

Проблема в том, что в Южной Африке нет строгой системы патентной экспертизы, поэтому у этого решения мало веса.

Источник: The Guardian