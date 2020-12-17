Искусственный интеллект впервые заменил второго пилота на военном самолёте

Искусственный интеллект впервые заменил второго пилота на военном самолёте

Американские ВВС уже успели назвать это событие «историческим», с чем, по правде говоря, сложно не согласиться.

Во время учебного полёта самолёта-разведчика U-2 Dragon Lady, ИИ успешно заменил второго пилота, сообщается на сайте ВВС США. Пока основной лётчик управлял воздушным судном и контролировал общую работу систем, технология под названием ARTUµ отвечала за тактическую навигацию и корректное использование датчиков.



Самолёт-разведчик U-2 Dragon Lady, вторым пилотом которого и был ARTUµ / Источник: ВВС США

Инновационный полёт ARTUµ является кульминацией нашего трёхлетнего путешествия к становлению «цифровыми» силами.

Уильям Ропер, Помощник министра ВВС США

Военное ведомство заявило, что алгоритм ARTUµ разрабатывался таким образом, чтобы его можно было без труда перенести на прочие системы. Вполне возможно, что в будущем на базе данной технологии, будут созданы помощники пилотов не только воздушного, но и наземного военного транспорта.

Источник: ВВС США