Искусственный интеллект впервые заменил второго пилота на военном самолёте

Инновационный полёт ARTUµ является кульминацией нашего трёхлетнего путешествия к становлению «цифровыми» силами. Уильям Ропер , Помощник министра ВВС США

Военное ведомство заявило, что алгоритм ARTUµ разрабатывался таким образом, чтобы его можно было без труда перенести на прочие системы. Вполне возможно, что в будущем на базе данной технологии, будут созданы помощники пилотов не только воздушного, но и наземного военного транспорта.

Источник: ВВС США