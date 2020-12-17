Искусственный интеллект впервые заменил второго пилота на военном самолёте

Во время учебного полёта самолёта-разведчика U-2 Dragon Lady, ИИ успешно заменил второго пилота, сообщается на сайте ВВС США. Пока основной лётчик управлял воздушным судном и контролировал общую работу систем, технология под названием ARTUµ отвечала за тактическую навигацию и корректное использование датчиков.
Инновационный полёт ARTUµ является кульминацией нашего трёхлетнего путешествия к становлению «цифровыми» силами.
Военное ведомство заявило, что алгоритм ARTUµ разрабатывался таким образом, чтобы его можно было без труда перенести на прочие системы. Вполне возможно, что в будущем на базе данной технологии, будут созданы помощники пилотов не только воздушного, но и наземного военного транспорта.
Источник: ВВС США