Испытания мозговых имплантатов Neuralink на людях могут начаться уже в этом году

Компания Neuralink прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность имплантатов. Есть тесный контакт с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Если всё будет хорошо, то уже в конце 2021 года можно будет провести первые испытания на людях. Об этом Илон Маск написал в Twitter в ответ на сообщение пользователя, который предложил свою кандидатуру для проведения клинических испытаний.

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021