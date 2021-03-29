Исследование HeadHunter: самые высокооплачиваемые IT-вакансии в России

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Онлайн-сервис поиска работы HeadHunter рассказал о результатах исследования рынка вакансий. С 1 по 25 марта 2021 года были опубликованы 112 000 объявлений о поиске специалистов в сфере IT. При этом для 7000 вакансий нижний зарплатный уровень составляет 190 000 рублей.

В HeadHunter отметили, что наибольший спрос зафиксирован среди компаний из отраслей IT, системной интеграции, интернета, телекоммуникаций, связи, финансового сектора, розничной торговли и услуг для бизнеса. Потребность в кадрах постоянно увеличивается (примерно на 35 % в год). Конкуренция же остаётся на низком уровне. На одно место в среднем претендует 1,8 человека. Это говорит о серьёзном дефиците кадров, так как оптимальным уровнем считается показатель 4-8 человек на место.

Представители HeadHunter рассказали, что в целом на поиск разработчиков ориентирована только каждая четвёртая вакансия в IT. При этом в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий марта расположились исключительно специалисты с опытом в разработке: Frontend, Backend, Fullstack, а также тимлиды.

Так, до 420 000 рублей в месяц до вычета налогов предлагают старшему Fullstack-разработчику. От соискателя требуется опыт работы не менее 3-6 лет, не менее двух лет работы с Node.js и Angular, опыт работы с PostgreSQL, SQL, Redis и Nginx, хорошее знание Git. В топ-10 также попали вакансии Python Backend-разработчика, Fullstack Node.js React-разработчика, старшего Backend-разработчика на Golang, Frontend-разработчика со знанием Vue.js, TypeScript, SPA.

Источник: CNews