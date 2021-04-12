Исследование: развитие 5G усилит мощность DDoS-атак

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Специалисты StormWall провели исследование, которое предсказало рост DDoS-атак в 2021 году. Как минимум, их число увеличится на 20% в сравнении с прошлым годом. Возможно и больше. Об этом представители компании рассказали Tproger.

Почему в 2021 году увеличится число таких атак?

У этого явления сразу несколько причин:

увеличение количества начинающих киберпреступников среди студентов и школьников из-за дистанционного обучения;

повышение критичности интернет-сервисов из-за перехода сотрудников на удалёнку;

появление новых доступных и мощных инструментов для организации DDoS-атак.

Эксперты StormWall также предупреждают, что рост мощности DDoS-атак в 2021 году будет связан с распространением 5G. Мобильные сети пятого поколения позволяют организовать атаку мощностью более 1 Гбит/сек с каждого мобильного устройства.

Злоумышленникам достаточно заразить десятки или сотни тысяч смартфонов и планшетов, чтобы объём атаки достигал нескольких Тбит/сек. Отразить такое «нападение» крайне сложно.

Источник: Пресс-служба StormWall