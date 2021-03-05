Исследователь безопасности успешно атаковал windows.com через подмену битов

Специалист по кибербезопасности под ником Remy успешно атаковал домен windows.com с помощью битсквоттинга, о чём поделился в своём блоге. Адрес, принадлежавший Microsoft, начал «делиться» частью запросов с серверами исследователя.

Битсквоттинг — это подмена доменного имени через манипуляцию битами или bit flipping. С помощью этой методики, хакеры могут автоматизировать атаки и уводить трафик с серверов жертв.

Так, в памяти компьютера адрес сайта Microsoft хранится в виде 01110111 01101001 01101110 01100100 01101111 01110111 01110011 00101110 01100011 01101111 01101101. А если поменять буквально один бит, то это будет совсем другой адрес, хоть и очень похожий. Именно таким образом Remy смог получить доступ к части трафика windows.com, пишет SecurityLab.

Теперь давайте вообразим, что перегревшийся компьютер, вспышка на солнце или космическое излучение (вполне реальная штука) перевернуло бит на компьютере. О нет! Теперь хранящееся в памяти значение стало whndows.com вместо windows.com! Что произойдет, когда придет время подключаться к этому домену? Домен не разрешится в IP-адрес. Remy

Специалист смог выкупить 14 доменных имён с перевёрнутым битом, которые находились в открытой продаже. Подключив их к подконтрольному ему серверу, Remy захватил UDP-трафик, предназначенный для сервера точного времени time.windows.com, и TCP-трафик, предназначенный для сервисов Microsoft, таких как Windows Push Notification Services (WNS) и SkyDrive (ранее OneDrive).

Источник: SecurityLab