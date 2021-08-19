Исследователи обманули алгоритм Apple для CSAM-сканирования. В компании говорят, что в финальной версии NeuralHash этой уязвимости нет

Исследователи обманули алгоритм Apple для CSAM-сканирования. В компании говорят, что в финальной версии NeuralHash этой уязвимости нет

Новости, 1
Обложка: Исследователи обманули алгоритм Apple для CSAM-сканирования. В компании говорят, что в финальной версии NeuralHash этой уязвимости нет

Алгоритм NeuralHash выложили на GitHub

Neural Hash — это алгоритм, который на телефоне пользователя преобразует фотографию в уникальный хеш, который затем сравнивает с базой известных образцов материалов сексуального насилия над детьми (CSAM). 

Пользователь GitHub под ником Asuhariet Ygvar опубликовал код реконструированной версии алгоритма NeuralHash на Python, которую, вытащил из iOS 14.3.

На GitHub также лежит инструкция по извлечению файлов NeuralMatch из текущей сборки macOS или iOS. Полученный алгоритм представляет собой общую версию NeuralHash, а не конкретный алгоритм, который будет использоваться после развёртывания CSAM-сканирования, но он всё равно даёт общее представление о сильных и слабых сторонах алгоритма.

В NeuralHash нашли уязвимости

Исследователи протестировали обнаруженный алгоритм и выяснили, что его легко обмануть. Если обрезать или повернуть изображение, NeuralHash переставал воспринимать его как нелегальный контент. 

iOS разработчик

ООО «Держава-Платформа», Москва, От 150 000 до 200 000 ₽

tproger.ru
Вакансии на tproger.ru

Но есть уязвимость и пострашнее. Исследователи смогли создать коллизию: для двух совершенно разных фотографий NeuralHash сгенерировал одинаковые хеши.

Если база хешей нелегального контента, на которые будет реагировать CSAM-сканирования, попадёт в руки злоумышленников, они смогут «подставлять» пользователей. 

Правда, для этого придётся не только обзавестись базой и нагенерировать несколько десятков совпадающих по хешам фотографий, но и запихать их на телефон жертвы. 

Apple говорит, что уязвимостей уже нет

Apple заявила, что версия NeuralHash, которую выложили на GitHub, не окончательная. В актуальной версии обе уязвимости уже пофикшены. 

Компания так же напомнила, что NeuralHash — лишь составная часть CSAM-сканирования. Сама технология на самом деле гораздо сложнее. 

Источник: MacRumors

***

Если не понимаете, о чём речь:

Apple всё-таки анонсировала новые средства безопасности для защиты детей: улучшенное CSAM-сканирование фотографий в iCloud и «Сообщениях»  
tproger.ru

«Apple разворачивает массовую слежку» — эксперты опасаются новых мер компании по защите детей. Вот, что они говорят
tproger.ru

Apple выпустила целый FAQ о CSAM-сканировании. Главные вопросы и ответ
tproger.ru

Сотрудники Apple сами опасаются новых мер компании по защите детей с помощью CSAM-сканирования
tproger.ru

iOS разработчик
От 150 000 до 200 000 ₽
Москва, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию