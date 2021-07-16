Исследователи разработали новый чип для эффективного обучения ИИ на мобильных устройствах

Исследователи разработали новый чип для эффективного обучения ИИ на мобильных устройствах

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Южнокорейская исследовательская группа разработала новый полупроводниковй чип под названием omniDRL. Он позволяет заниматься глубоким обучением искусственного интеллекта с подкреплением на мобильных устройствах.  

Новый чип гораздо быстрее производит вычисления со сжатыми данными, чем обычные полупроводники. Это экономит энергию и повышает производительность при обучении с подкреплением. 

По словам министерства, новый чип в 2,4 раза более энергоэффективен, чем лучшие в мире чипы Deep Reinforcement Learning. Поэтому его можно использовать для ИИ-сервисов на мобильных устройствах. 

Здесь сравнивают обучение ИИ без omniDRL и с ним:

Чип будет полезен для обучения роботов, создания дронов и компьютерных игр.

Источник: Aju Business Daily