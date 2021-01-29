Из 17-летнего iPod сделали современный плеер с доступом к Spotify

В сети появилось видео, в котором разработчик Гай Дьюпон показал превращение старенького iPod во вполне современный девайс с Wi-Fi и проигрыванием музыки из Spotify. Правда, стоит отметить, что в его проекте осталось не так уж и много от оригинального iPod 4-го поколения.

Энтузиаст по большей части использовал лишь корпус от iPod. Внутрь него он засунул Wi-Fi и Bluetooth-модули, цветной дисплей, аккумулятор на 1000 мАч. Также Дьюпон использовал Raspberry Pi Zero W за 10 долларов, на который он установил специальную версию Spotify в стиле оригинального интерфейса плеера от Apple.

Проект было решено назвать sPot. А его исходный код разработки вместе с инструкцией автор обещал добавить в репозиторий проекта чуть позднее.

Источник: YouTube / Guy Dupont