Изобретатели компилятора получат Премию Тьюринга и 1 миллион долларов

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Ассоциация вычислительной техники объявила победителей, которые получат Премию Тьюринга 2021. Ими стали два ветерана индустрии — Джеффри Ульман и Альфред Ахо.

Организация решила наградить разработчиков за их, пожалуй, главное творение — компилятор. По мнению экспертов, именно его создание позволило современному миру стать таким, какой он есть сейчас.

Без их разработки мы бы не смогли писать приложения для наших телефонов. У нас бы не было тех машин, на которых мы сегодня ездим. Криста Свор , Исследователь в Microsoft

Исследователи также написали множество учебников. Они обучили целые поколения студентов тому, как разработка компьютерных программ отличается от электротехники или математики.

Премия Тьюринга выдаётся с 1966 года. Главным призом, помимо всеобщего признания единомышленников, является денежная награда — 1 млн долларов. Её Ульман с Ахо поделят между собой.

Источник: The New York Times