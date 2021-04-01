Изобретатели компилятора получат Премию Тьюринга и 1 миллион долларов

Ассоциация вычислительной техники объявила победителей, которые получат Премию Тьюринга 2021. Ими стали два ветерана индустрии — Джеффри Ульман и Альфред Ахо.
Организация решила наградить разработчиков за их, пожалуй, главное творение — компилятор. По мнению экспертов, именно его создание позволило современному миру стать таким, какой он есть сейчас.
Без их разработки мы бы не смогли писать приложения для наших телефонов. У нас бы не было тех машин, на которых мы сегодня ездим.
Исследователи также написали множество учебников. Они обучили целые поколения студентов тому, как разработка компьютерных программ отличается от электротехники или математики.
Премия Тьюринга выдаётся с 1966 года. Главным призом, помимо всеобщего признания единомышленников, является денежная награда — 1 млн долларов. Её Ульман с Ахо поделят между собой.
Источник: The New York Times