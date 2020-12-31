Яндекс Алису научили придумывать тосты и создавать открытки на Новый год

В самый канун Нового года в блоге Яндекса опубликовали интересный анонс. В нём компания рассказала о двух новых функциях, внедрённых в её голосового ассистента Алису.

Тосты

Первая из них — генерация тостов. По словам разработчиков, помощник и раньше умел произносить их, но делал это основываясь на заранее созданных заготовках. Теперь же придумывать тосты Алисе помогает нейросеть-трансформер. Такие нейросети, к слову, компания с 2020 года использует и в собственном поиске — в нём они оценивают релевантность веб-страниц поисковому запросу.

Для обучения голосового ассистента новому навыку, специалисты «скормили» ему множество текстовых материалов: книг, статей и других документов. Затем функцию довели до ума на примере уже существующих тостов.

Это позволило ей познакомиться с законами жанра: например, понять, что тост — это относительно короткое высказывание, в котором сначала обрисовывается какая-нибудь ситуация, а затем произносится пожелание. Яндекс

Для того, чтобы Алиса придумала тост, её достаточно об этом попросить. И после того, как вы предложите ей тему, она моментально выдаст соответствующее высказывание.

Открытки

Вторая новая функция, которая появилась в Алисе — это создание открыток.

На благо этой способности виртуального собеседника также трудятся нейросети, но на этот раз их сразу две. Одна занимается рисованием картинок, а вторая — Автопоэт — слагает стихи из поисковых запросов к Яндексу.

Обучение первого алгоритма проходила на готовых новогодних открытках. Это, по словам разработчиков, помогло добиться аутентичности в итоговых рисунках нейросети. К слову, для этой части формирования открыток использовалась архитектура StyleGAN2-ADA.

Для того, чтобы Алиса сделала для вас открытку, её опять же достаточно попросить об этом, произнеся «Алиса, покажи открытку». Поздравление можно как сохранить для себя, так и отправить другу. Если же творчество помощника вам не понравилось, его можно попросить переделать работу. Для этого снова надо попросить Алису показать открытку.

Источник: Блог Яндекса