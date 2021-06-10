Яндекс анонсировал Y1 — обновлённый поиск с более 2100 улучшений

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Компания Яндекс представила новую версию своего поиска. В него вошли множество интересных улучшений, а назвали всё это — Y1.

Поиск фрагмента в видео

Теперь поиск Яндекса умеет находить нужный фрагмент видео по тексту запроса пользователя.

Например, если спросить у обновлённого поисковика «как приготовить стейк тунца», то он найдёт соответствующее видео в интернете и покажет именно тот фрагмент, в котором автор учит готовить стейк тунца.

Быстрые ответы

Разработчики Яндекса также обновили и улучшили быстрые ответы.

Теперь пользователь может спросить у поисковика «как открыть ИП», на что ему предложат как ответ на сам вопрос, так и ответы на связанные с ним темы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и т.д.

Число таких вот быстрых ответов, по словам представителей IT-гиганта, составляет внушительные 130 млн штук.

Внедрение генеративной нейросети YaML

Обновление Y1 впервые принесло в поиск Яндекса нейросеть YaLM. Ранее компания уже использовала её при создании Алисы и «утёкшего» недавно сервиса для создания историй Зелибоба.

Как попробовать новую версию поиска?

С компьютера нужно перейти по ссылке, а на мобильных устройствах пять раз нажать на логотип Яндекса на главной странице.

Источник: Яндекс