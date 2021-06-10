Яндекс анонсировал Y1 — обновлённый поиск с более 2100 улучшений

Компания Яндекс представила новую версию своего поиска. В него вошли множество интересных улучшений, а назвали всё это — Y1.
Поиск фрагмента в видео
Теперь поиск Яндекса умеет находить нужный фрагмент видео по тексту запроса пользователя.
Например, если спросить у обновлённого поисковика «как приготовить стейк тунца», то он найдёт соответствующее видео в интернете и покажет именно тот фрагмент, в котором автор учит готовить стейк тунца.
Быстрые ответы
Разработчики Яндекса также обновили и улучшили быстрые ответы.
Теперь пользователь может спросить у поисковика «как открыть ИП», на что ему предложат как ответ на сам вопрос, так и ответы на связанные с ним темы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и т.д.
Число таких вот быстрых ответов, по словам представителей IT-гиганта, составляет внушительные 130 млн штук.
Внедрение генеративной нейросети YaML
Обновление Y1 впервые принесло в поиск Яндекса нейросеть YaLM. Ранее компания уже использовала её при создании Алисы и «утёкшего» недавно сервиса для создания историй Зелибоба.
Как попробовать новую версию поиска?
С компьютера нужно перейти по ссылке, а на мобильных устройствах пять раз нажать на логотип Яндекса на главной странице.
Источник: Яндекс