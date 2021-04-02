Яндекс.Браузер стал первым браузером, переводящим текст на изображениях

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Команда Яндекса выпустила обновление для своего браузера. Оно добавило в десктопную версию приложения возможность переводить иностранный текст буквально в один клик. TJ пишет, что это сделало Яндекс.Браузер первым подобным решением на рынке.

Новая функция является смесью двух технологий российской компании — Яндекс.Переводчика и компьютерного зрения.

Как работает новая функция?

Яндекс.Браузер находит картинки с текстом и отправляет данные Переводчику. Онлайн-сервис переводит полученный текст. Система пытается «наложить» переведённую фразу на изначальное изображение. При этом если итоговый текст не помещается по длине, то его показывают в отдельном окне — для этого нужно будет навести курсор.

Представители Яндекса заявили, что новая функция может переводить как все картинки на странице за раз, так и каждую по отдельности.

Пользователи Windows и Android-версии Яндекс.Браузера попадут в первую волну релиза новинки. На остальных платформах она появится позднее. Релиз на iOS намечен «до конца 2021 года».

Источник: TJ