Яндекс готовит к запуску сервис безналичной оплаты Yandex Pay

В разделе «Правовые документы» на сайте Яндекса опубликованы условия использования сервиса Yandex Pay. Согласно им, компания планирует запустить собственную систему безналичных платежей. Пользователи получат возможность:

вводить и сохранять данные банковских карт, в том числе с созданием токенов — цифровых представлений данных банковских карт;

управлять данными банковских карт;

использовать данные банковских карт для безналичной оплаты в адрес продавцов, подключенных к сервису Yandex Pay.

В пресс-службе Яндекса сообщили, что планируют рассказать о новом сервисе позднее. Пока же представитель компании не подтвердил и не опроверг запуск сервиса Yandex Pay. Однако в пресс-службе отметили, что пользователи Яндекса давно могут привязать карту и оплачивать заказы на разных сервисах компании «практически в один клик» благодаря тому, что сохранённые данные подтягиваются из аккаунта.

Источник: ТАСС