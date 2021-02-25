Яндекс ограничил слежку за пользователями через cookie в Яндекс.Браузере

Яндекс в блоге команды Яндекс.Браузера сообщил о новой функции приложения. Теперь пользователи будут защищены от слежки сторонних трекеров не только в режиме «Инкогнито», но и при обычном браузинге.

При этом, используя браузер компании, можно будет не только увидеть список активных трекеров при посещении сайта, но и настроить, какие из них будут иметь доступ к вашим cookie, а какие — нет.

Также обновление запретит совершенно новым для пользователя сайтам собирать и использовать его данные «в своих интересах». В качестве примера, разработчики приводят спам-сообщения и звонки.

Ограничение слежки будет внедрено в десктопные и Android версии Яндекс.Браузера. Владельцы iPhone получили новую функцию ещё с выходом iOS 14.

Источник: Блог Яндекса