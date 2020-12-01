Яндекс представил конкурента Avito и Юлы без ограничений на количество объявлений

Интересной особенностью новой площадки можно назвать работу внутри аккаунтов. Так, у пользователей будет возможность делать заметки о той или иной сделке. Видеть эти записи будет лишь сам пользователь, сделавший их.

Также каждый аккаунт получит собственный показатель активности. В его основу ляжет история использования других сервисов Яндекса. Данная метрика должна помочь пользователям принимать решения о совершении сделки внутри Яндекс.Объявлений.

Прямо сейчас доступна веб-версия нового сервиса компании, а также вкладка «Объявлений» внутри приложения Яндекса. В ближайшее время выйдет и полноценное обособленное приложение платформы для iOS и Android.

Источник: Яндекс