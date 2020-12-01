Яндекс представил конкурента Avito и Юлы без ограничений на количество объявлений

Яндекс представил конкурента Avito и Юлы без ограничений на количество объявлений

Яндекс.Объявления предоставят пользователям возможность покупать, продавать и отдавать даром различные товары. При этом в компании заявили, что на данный момент каких-либо ограничений на количество объявлений в сервисе нет.

Интересной особенностью новой площадки можно назвать работу внутри аккаунтов. Так, у пользователей будет возможность делать заметки о той или иной сделке. Видеть эти записи будет лишь сам пользователь, сделавший их.



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Также каждый аккаунт получит собственный показатель активности. В его основу ляжет история использования других сервисов Яндекса. Данная метрика должна помочь пользователям принимать решения о совершении сделки внутри Яндекс.Объявлений.

Прямо сейчас доступна веб-версия нового сервиса компании, а также вкладка «Объявлений» внутри приложения Яндекса. В ближайшее время выйдет и полноценное обособленное приложение платформы для iOS и Android.

Источник: Яндекс