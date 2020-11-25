Яндекс представил новую смарт-колонку «Станция Макс» с LED-дисплеем

Основных нововведения два: миниатюрный LED-экран и поддержка видео в 4K HDR при подключении к телевизору. С помощью дисплея устройство способно демонстрировать время, информацию о погоде и визуализировать ответы на вопросы пользователей.

По заявлениям Яндекс, «Станция Макс» имеет не только стандартный 3,5 мм аудиовыход, но и полноценный вход Gigabit Ethernet. С его помощью девайс можно подключить к сети через проводное соединение.

В числе прочих интересных особенностей новинки стоит отметить режим работы мультирум. Если кратко, то это воспроизведение музыки в разных комнатах при помощи создания общего подключения сразу нескольких устройств: оригинальной «Станции», «Станции мини» и новенькой «Станции Макс».

Старт продаж новой смарт-колонки намечен на 1 декабря — устройство будет доступно по цене 16 990 рублей как на Яндекс.Маркете, так и магазинах партнёров компании. А уже с сегодняшнего дня Яндекс.Станцию Макс можно предзаказать.

Источник: Яндекс