«Яндекс» сократила расходы на поддержку пользователей на 45% с помощью технологий машинного обучения

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Обрабатывать миллионы запросов в службу поддержки вручную оказалось долго и дорого, да и люди часто допускают ошибки. Поэтому «Яндекс» решила частично переложить эту задачу пользователей на искусственный интеллект.

Для этого «Яндекса» создала SupportAI — систему из сложных нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Она обрабатывает 80% запросов и уже сократила 45% расходов на поддержку.

Где используется SupportAI

Новую ИИ-систему внедрили в поддержку почти всех сервисов «Яндекса»: «Такси», «Музыка», «Драйв», «Директ», «Еда», «Лавка», «КиноПоиск», «Маркет», «Плюс», «Доставка» и «Станция».

Ещё системой уже пользуются несколько сторонних компаний из сфер телекома, ритейла, образования и финансов.

Что изменилось после внедрения SupportAI

80% обращений стали обрабатывается автоматически, что позволило сократить расходы на более чем 45%.

Средняя скорость ответа сократилась с нескольких часов до пяти минут.

Служба поддержки смогла быстрее решать проблемы юзеров, что помогает сохранить пользователей. Это тоже увеличивает прибыльность.

Отток персонала из службы поддержки сократился. Люди стали получать более интересные и сложные задачи, потому что с простыми справляется искусственный интеллект.

Источник: vc.ru