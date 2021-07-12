«Яндекс» улучшила прогноз погоды. Новая технология метеопрогноза обрабатывает сообщения пользователей с помощью нейросетей

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Что случилось?

«Яндекс» представила обновлённую технологию прогноза погоды — Meteum 2.0. Она обрабатывает данные от тысяч приборов на земле и в космосе, а ещё учитывает сообщения пользователей. Они могут написать, какая погода на дворе прямо сейчас.

Как работает?

Карта осадков в основном формируется по старинке — на основе данных метеорадаров и спутников.

Такой подход не позволяет предсказать погоду по всей стране, да и порой отнимает много времени. Поэтому Meteum использует яндексовую библиотеку машинного обучения CastBoost, чтобы при прогнозировании дополнительно учитывать скорость ветра, температуру воздуха, удалённость от водоёма, высоту солнца над горизонтом и другие погодные параметры.

Теперь пользователям дали возможность улучшить точность работы Meteum 2.0. Любой желающий может подтвердить или опровергнуть прогноз, который видит в приложении. Сообщения от юзеров обрабатывает искусственный интеллект — на основе этих данных он меняет прогноз.

Источник: TJournal