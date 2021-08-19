Роботы-курьеры от «Яндекса» начали доставлять еду в кампус американского университета

Поделиться

В начале июля 2021 года «Яндекс» заключил соглашение с американским сервисом доставки GrubHub.

Компании договорились, что беспилотные Яндекс.Роверы будут доставлять еду американским студентам в кампусы, куда курьеру на автомобиле не добраться.

Теперь 50 роботов от «Яндекса» появились в кампусе Университета Огайо в Колумбусе. В нём живут 60 тысяч студентов — это один из крупнейших кампусов США.

Роверы будут доставлять еду студентам с девяти утра до девяти вечера каждый день.

У них есть просторный грузовой отсек — роботы готовы привезти как сэндвич, чтобы перекусить между лекциями, так и полноценный ужин из нескольких блюд на большую студенческую компанию.

Позже роботы-курьеры появятся и в других местах. Grubhub доставляет еду в 250 университетских кампусов в США.

Источник: «Штаб-квартира Яндекса»