В JavaScript хотят добавить новый тип для работы с десятичными числами

В JavaScript хотят добавить новый тип для работы с десятичными числами

Это позволит обойти ограничения стандарта IEEE 754 и наконец-то максимально точно выполнять операции с действительными числами.

Данная возможность будет наиболее полезной при написании кода, считающего деньги или вычисляющего расстояние — такого кода, внутри которого числа должны быть представлены точно.

Задаваться такие числа будут через добавление суффикса m (0.1m + 0.2m), при этом сейчас всё ещё неизвестно, каким будет внутреннее представление этих чисел. Разработчики склоняются к одному из двух вариантов: BigDecimal и Decimal128.

Прощайте 0.020000000000000004, мы не будем скучать.

Источник: NodeTLV

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