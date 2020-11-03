В JavaScript хотят добавить новый тип для работы с десятичными числами

Это позволит обойти ограничения стандарта IEEE 754 и наконец-то максимально точно выполнять операции с действительными числами.

Данная возможность будет наиболее полезной при написании кода, считающего деньги или вычисляющего расстояние — такого кода, внутри которого числа должны быть представлены точно.

Задаваться такие числа будут через добавление суффикса m ( 0.1m + 0.2m ), при этом сейчас всё ещё неизвестно, каким будет внутреннее представление этих чисел. Разработчики склоняются к одному из двух вариантов: BigDecimal и Decimal128 .

Прощайте 0.020000000000000004 , мы не будем скучать.

Источник: NodeTLV