Экс-инженер Google рассказал, почему AWS опередила Google Cloud Platform

Хемант Мохапатра, начавший свою карьеру в Google в 2012 году, создал тред в Twitter. В нём он рассказал о становлении платформы Google Cloud Platform, а также о причинах, которые, по его мнению, помешали ей обойти Amazon Web Services (AWS).

Разработчик выделил три ключевые проблемы, которые по итогу не дали компании стать лидером на рынке облачных технологий: плохой тайминг, слабая проработка вопроса продуктизации и наихудший GTM.

Так, например, Google была первой в «контейнерах» и их менеджменте. Но потом Docker использовал виртуализацию на уровне ОС в лице LXC, добавил управление кластером и запустился первым.

Непосредственно AWS также смог обогнать Google из-за неторопливости компании. Даже несмотря на то, что поисковый гигант был первым в Hadoop (представив Map Reduce в 2004 году), он умудрился проиграть эту битву, так как на момент полноценного запуска системы в 2015 году, у Amazon EMR показатель ARR был выше 200 млн. Также бывший инженер Google сокрушается по поводу того, что 2018 у компании не было архивного хранилища или прямого переподключения, хоть клиенты и просили об этом с 2014 года.

1st to hadoop (map-reduce ‘04) but our hosted Hadoop launched in ‘15. AWS EMR was ~200M ARR by then. 1st to cloud storage (GFS ’03), but didn’t offer a filestore till ‘18! Customers were asking for it since 2014. Didn’t launch archival storage or direct interconnect till v. late.

