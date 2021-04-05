Экс-россиянин возглавил проект беспилотников в принадлежащей Google компании

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Глава Waymo, Джон Кравчик, покидает свою должность спустя 5,5 лет руководства компанией. На сайте бренда сообщается, что ему на смену придут два топ-менеджера ИТ-гиганта — бывший операционный директор Такедра Мавакана, а также технический директор Дмитрий Долгов.

Последний является бывшим гражданином России, окончившим в 2000 году магистратуру МФТИ. После этого он шесть лет проучился в Мичиганском университете, где и получил докторскую степень.

С 2009 года Долгов работал в Google. Тогда он также трудился над беспилотным автомобилем. Правда, на тот момент проект не имел специального названия и не был выделен в отдельный бизнес.

Waymo — известная разработкой беспилотных автомобилей «дочка» Google и Alphabet.

Источник: Блог Waymo