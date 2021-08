Энтузиаст создал расширение для Google Chrome на основе OpenAI Codex. Оно позволяет управлять веб-страницами с помощью простых команд на английском

Поделиться

Разработчик Эндрю Кантино (Andrew Cantino) создал расширение для браузера Google Chrome, которое работает на основе Codex — ИИ-инструмента, который переводит команды на естественном языке в программный код.

Оказалось, Codex от OpenAI уже хорошо знает DOM-макеты многих популярных веб-сайтов.

Расширение понимает такие команды, как change URL to github profile («измени URL на профиль GitHub), find the biggest image on page («найди самое большое изображение на странице» и now open it in a new tab («теперь открой это изображение в новой вкладке»).

Попробовать расширение ещё нельзя — инструмент Codex доступен пока только бета-тестерам. Зато можно заценить, на что способен Codex в браузере:

Источник: Twitter