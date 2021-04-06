Энтузиасты научились увеличивать объёмы оперативной памяти и SSD на компьютерах Apple с чипом M1

Поделиться

Последние годы Apple усиленно препятствует модификации своих компьютеров и ноутбуков. Особенно досталось линейке MacBook. Если в том же MacBook Pro середины 2012 года можно было заменить и оперативную память, и HDD на SSD, то последние несколько лет за счастье была замена батареи ноутбука.

Выход новых устройств на базе ARM-чипа Apple M1 ухудшила ситуацию. Всё дело в том, что в Mac mini, MacBook Pro и Air конца 2020 года абсолютно всё из вышеперечисленного распаяно не на материнской памяти, а на самом чипе.

Но судя по данным MacRumors, в Китае нашлись энтузиасты, сумевшие увеличить объём оперативной и постоянной памяти на MacBook Air M1 с 8 и 256 ГБ до 16 ГБ и 1 ТБ соответственно:

При этом macOS Big Sur без труда принимает замену, не выдавая каких-либо ошибок. Стоит, правда, отметить, что данная операция не только очень сложна в реализации, но и лишает пользователя официальной гарантии Apple.

Источник: MacRumors