JetBrains анонсировала новые стипендии для российских студентов. Их получат участники международных олимпиад школьников

Компания JetBrains анонсировала новые стипендии для участников международных олимпиад по математике, физике и программированию.
JetBrains предоставляет талантливым студентам стипендии, чтобы они полностью посвящали себя учёбе, не отвлекаясь на поиски подработки.
Кто может получить стипендию
Дополнительные стипендии JetBrains будет выплачивать студентам бакалаврских следующих программ:
Программы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
Программы Санкт-Петербургского филиала Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ)
Для этого необходимо быть членом сборной России на одной из следующих олимпиад:
- Международная олимпиада по информатике (IOI);
- Международная олимпиада по математике (IMO);
- Европейская математическая олимпиада для девушек (EGMO);
- Европейская олимпиада по информатике для девушек (EGOI).
- Международная олимпиада по физике (IPhO).
Сколько денег будут давать
IOI, IMO, IPhO
- Участникам — 10 тысяч рублей в месяц.
- Бронзовым медалистам — 15 тысяч рублей в месяц.
- Серебряным медалистам — 20 тысяч рублей в месяц.
- Золотым медалистам — 25 тысяч рублей в месяц.
EGMO, EGOI (для девушек)
- Участницам — 5 тысяч рублей в месяц.
- Бронзовым медалисткам — 10 тысяч рублей в месяц.
- Серебряным медалисткам — 15 тысяч рублей в месяц.
- Золотым медалисткам — 20 тысяч рублей в месяц.
Источник: Блог JetBrains