JetBrains анонсировала новые стипендии для российских студентов. Их получат участники международных олимпиад школьников

JetBrains анонсировала новые стипендии для российских студентов. Их получат участники международных олимпиад школьников

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Обложка: JetBrains анонсировала новые стипендии для российских студентов. Их получат участники международных олимпиад школьников

Компания JetBrains анонсировала новые стипендии для участников международных олимпиад по математике, физике и программированию. 

JetBrains предоставляет талантливым студентам стипендии, чтобы они полностью посвящали себя учёбе, не отвлекаясь на поиски подработки.

Кто может получить стипендию

Дополнительные стипендии JetBrains будет выплачивать студентам бакалаврских следующих программ:

Программы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)

Программы Санкт-Петербургского филиала Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ)

Для этого необходимо быть членом сборной России на одной из следующих олимпиад:

Сколько денег будут давать

IOI, IMO, IPhO

  • Участникам — 10 тысяч рублей в месяц.
  • Бронзовым медалистам — 15 тысяч рублей в месяц.
  • Серебряным медалистам — 20 тысяч рублей в месяц.
  • Золотым медалистам — 25 тысяч рублей в месяц. 

EGMO, EGOI (для девушек)

  • Участницам — 5 тысяч рублей в месяц.
  • Бронзовым медалисткам — 10 тысяч рублей в месяц.
  • Серебряным медалисткам — 15 тысяч рублей в месяц.
  • Золотым медалисткам — 20 тысяч рублей в месяц.

Источник: Блог JetBrains