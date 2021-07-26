JetBrains анонсировала новые стипендии для российских студентов. Их получат участники международных олимпиад школьников

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Компания JetBrains анонсировала новые стипендии для участников международных олимпиад по математике, физике и программированию.

JetBrains предоставляет талантливым студентам стипендии, чтобы они полностью посвящали себя учёбе, не отвлекаясь на поиски подработки.

Кто может получить стипендию

Дополнительные стипендии JetBrains будет выплачивать студентам бакалаврских следующих программ:

Программы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)

Программы Санкт-Петербургского филиала Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ)

Для этого необходимо быть членом сборной России на одной из следующих олимпиад:

Сколько денег будут давать

IOI, IMO, IPhO

Участникам — 10 тысяч рублей в месяц.

— 10 тысяч рублей в месяц. Бронзовым медалистам — 15 тысяч рублей в месяц.

— 15 тысяч рублей в месяц. Серебряным медалистам — 20 тысяч рублей в месяц.

— 20 тысяч рублей в месяц. Золотым медалистам — 25 тысяч рублей в месяц.

EGMO, EGOI (для девушек)

Участницам — 5 тысяч рублей в месяц.

— 5 тысяч рублей в месяц. Бронзовым медалисткам — 10 тысяч рублей в месяц.

— 10 тысяч рублей в месяц. Серебряным медалисткам — 15 тысяч рублей в месяц.

— 15 тысяч рублей в месяц. Золотым медалисткам — 20 тысяч рублей в месяц.

Источник: Блог JetBrains