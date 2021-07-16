JetBrains опубликовала ежегодный отчёт о мире разработки The State of Developer Ecosystem 2021. Основные тезисы

JetBrains опубликовала ежегодный отчёт о мире разработки The State of Developer Ecosystem 2021. Основные тезисы

Новости, 285
Обложка: JetBrains опубликовала ежегодный отчёт о мире разработки The State of Developer Ecosystem 2021. Основные тезисы

JetBrains опросила 31 743 разработчиков из 183 стран, чтобы составить ежегодный отчёт об экосистеме разработки в 2021 году. Сегодня компания опубликовала результаты исследования The State of Developer Ecosystem 2021.

Тенденции в языках программирования

  • JavaScript — самый популярный язык. 69% опрошенных использовали его хотя бы раз в течение года, а 39% назвали JavaScript своим основным языком программирования.
  • Python популярнее Java (52% против 49%), но Java чаще выбирают в качестве основного языка программирования (32% против 29%).
  • Пять самых быстрорастущих языков: Python, TypeScript, Kotlin, SQL и Go.
  • Большинство респондентов (79%) занимается веб-приложениями.
Популярность языков программирования в течение последних 5 лет

Тенденции в жизни разработчиков

  • 66% респондентов использует видеосвязь в работе. В прошлом году ей пользовались 43% опрошенных.
  • Разработчики все чаще пользуются Zoom, Microsoft Teams и Google Meet и всё реже Skype.
  • В начале 2020 года около 70% разработчиков работали из офиса. Сейчас 80% респондентов работают из дома.
  • В 2020 году большинство разработчиков назвали своим самым главным хобби программирование. В этом году список возглавляют видеоигры, их популярность выросла с 49% до 59%.
  • Женщины-программисты всё больше приходят в технологическую отрасль. Они чаще занимаются анализом данным, машинным обучением, UX/UI-дизайном и -исследованиями. В DevOps и системное администрирование они идут реже. 

Посмотреть полный отчёт с инфографикой →

Источник: JetBrains

Senior Front-End разработчик (Angular)
Удалённо, full-time
Разработчик FrontEnd (React)
От 120 000 до 250 000 ₽
Москва, можно удалённо, full-time
High middle front-end разработчик
Удалённо, full-time
Front-end Developer (Partners)
Пхукет, Таиланд, Москва, Санкт-Петербург, можно удалённо, full-time
Frontend developer
От 150 000 до 180 000 ₽
Новосибирск, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию