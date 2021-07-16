JetBrains опубликовала ежегодный отчёт о мире разработки The State of Developer Ecosystem 2021. Основные тезисы

JetBrains опросила 31 743 разработчиков из 183 стран, чтобы составить ежегодный отчёт об экосистеме разработки в 2021 году. Сегодня компания опубликовала результаты исследования The State of Developer Ecosystem 2021.

Тенденции в языках программирования

JavaScript — самый популярный язык. 69% опрошенных использовали его хотя бы раз в течение года, а 39% назвали JavaScript своим основным языком программирования.

Python популярнее Java (52% против 49%), но Java чаще выбирают в качестве основного языка программирования (32% против 29%).

Пять самых быстрорастущих языков: Python, TypeScript, Kotlin, SQL и Go.

Большинство респондентов (79%) занимается веб-приложениями.

Тенденции в жизни разработчиков

66% респондентов использует видеосвязь в работе. В прошлом году ей пользовались 43% опрошенных.

Разработчики все чаще пользуются Zoom, Microsoft Teams и Google Meet и всё реже Skype.

В начале 2020 года около 70% разработчиков работали из офиса. Сейчас 80% респондентов работают из дома.

В 2020 году большинство разработчиков назвали своим самым главным хобби программирование. В этом году список возглавляют видеоигры, их популярность выросла с 49% до 59%.

Женщины-программисты всё больше приходят в технологическую отрасль. Они чаще занимаются анализом данным, машинным обучением, UX/UI-дизайном и -исследованиями. В DevOps и системное администрирование они идут реже.

Источник: JetBrains