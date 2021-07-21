JetBrains выпустила исследование про разработчиков C++. Оказалось, треть из них не пишет юнит-тесты

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В рамках ежегодного отчёта The State of Developer Ecosystem компания JetBrains выложила результаты исследования по каждому популярному языку программирования.

JetBrains сделала отдельную статью про язык C++, в которой собрала мнение экспертов по полученной статистике.

20% используют C++20

Каждый пятый респондент использует последний официально подписанный стандарт C++20, хотя он поддерживается ещё не во всех компиляторах.

Ещё столько же опрошенных собираются перейти с самого популярного стандарта С++11 на C++20.

30% не пишут юнит-тесты

Эксперт Мэтт Годболт (Matt Godbolt) считает, что это очень печальная статистика.

Ещё 32% используют Google Test для написания юнит-тестов.

55% используют CMake для сборки

Принято считать, что в мире C++ какой-то стандартной системы для сборки нет. Однако больше половины пользователей предпочитают CMake.

Ещё в топе — Makefile и Visual Studio.Для

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Источник: Блог JetBrains