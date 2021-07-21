JetBrains выпустила исследование про разработчиков C++. Оказалось, треть из них не пишет юнит-тесты

В рамках ежегодного отчёта The State of Developer Ecosystem компания JetBrains выложила результаты исследования по каждому популярному языку программирования.
JetBrains сделала отдельную статью про язык C++, в которой собрала мнение экспертов по полученной статистике.
20% используют C++20
Каждый пятый респондент использует последний официально подписанный стандарт C++20, хотя он поддерживается ещё не во всех компиляторах.
Ещё столько же опрошенных собираются перейти с самого популярного стандарта С++11 на C++20.
30% не пишут юнит-тесты
Эксперт Мэтт Годболт (Matt Godbolt) считает, что это очень печальная статистика.
Ещё 32% используют Google Test для написания юнит-тестов.
55% используют CMake для сборки
Принято считать, что в мире C++ какой-то стандартной системы для сборки нет. Однако больше половины пользователей предпочитают CMake.
Ещё в топе — Makefile и Visual Studio.Для
Где почитать ещё?
Источник: Блог JetBrains