JetBrains выпустила исследование про разработчиков C++. Оказалось, треть из них не пишет юнит-тесты

JetBrains выпустила исследование про разработчиков C++. Оказалось, треть из них не пишет юнит-тесты

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Обложка: JetBrains выпустила исследование про разработчиков C++. Оказалось, треть из них не пишет юнит-тесты

В рамках ежегодного отчёта The State of Developer Ecosystem компания JetBrains выложила результаты исследования по каждому популярному языку программирования. 

JetBrains сделала отдельную статью про язык C++, в которой собрала мнение экспертов по полученной статистике. 

20% используют C++20

Каждый пятый респондент использует последний официально подписанный стандарт C++20, хотя он поддерживается ещё не во всех компиляторах. 

1 из 5 разработчиков уже использует C++20

Ещё столько же опрошенных собираются перейти с самого популярного стандарта С++11 на C++20. 

20% пользователей планируют перейти на C++20 с C++11

30% не пишут юнит-тесты

Эксперт Мэтт Годболт (Matt Godbolt) считает, что это очень печальная статистика. 

30% не пишут юнит-тесты для C++

Ещё 32% используют Google Test для написания юнит-тестов. 

55% используют CMake для сборки

Принято считать, что в мире C++ какой-то стандартной системы для сборки нет. Однако больше половины пользователей предпочитают CMake. 

Ещё в топе — Makefile и Visual Studio.Для 

Для сборки используют в основном CMake, Makefile и Visual Studio

Где почитать ещё?

Исследование C++ 

Исследование JavaScript

Исследование Python

Исследование Go

Исследование Kotlin

Источник: Блог JetBrains

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