Какие профессии и навыки будут востребованными в 2021 году? Исследование «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру»

Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в 2021 году станут медицинские работники, IT-специалисты и продавцы. К таким выводам пришли эксперты после изучения предварительных итогов состояния рынка труда в 2020 году. Ожидается также спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, логистов.

Важным качеством для построения успешной карьеры исследователи назвали готовность непрерывного обучения. Крайне полезными навыками станут гибкость и адаптивность. Благодаря всеобщей цифровизации повышается значение компьютерной грамотности и знание основ кибербезопасности.

Интересно, что рейтинг самых востребованных профессий 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты. IT-специалисты не попали даже в десятку общероссийского рейтинга и заняли только пятое место в отдельном московском топе.

Источник: РИА Новости