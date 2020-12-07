Казахстан вновь попытался перехватить интернет-трафик граждан

Казахстан вновь попытался перехватить интернет-трафик граждан

Абоненты сразу нескольких мобильных операторов (Beeline, Tele2 и т.д.) страны получили уведомления. В них заявлялось о необходимости установки сертификата, позволяющего и дальше заходить на популярные зарубежные ресурсы, такие как Facebook и Twitter. На деле же таким образом власти страны захотели получить доступ к трафику собственных граждан.

После установки предлагаемого правительством сертификата, устройство становится уязвимым перед MiTM-атакой. Её суть заключается в подмене сертификата сайта, на который пытается попасть пользователь, новым, сгенерированным на ходу. В итоге трафик, проходящий в таком девайсе даже по протоколу HTTPS, всё равно может отслеживаться третьими лицами. И речь вовсе не о создателях веб-сервисов, «принимающих» пользователей.



Схема типичной MiTM-атаки / Источник: Wikipedia

Что интересно, это уже не первая попытка властей Казахстана отслеживать поведение граждан в сети. Подобное уже случалось в 2015 и 2019 годах. В первый раз правительство пыталось внедрить корневой сертификат непосредственно в подконтрольный центр их хранилища Mozilla, а во второй раз уже абоненты мобильных операторов получили сообщение с рекомендацией установить государственный SSL. Обе попытки не оказались успешными.

Источник: Коммерсантъ