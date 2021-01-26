Китай обогнал Европу и почти догнал США в сфере искусственного интеллекта

Аналитическое агентство Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF) изучило наработки в сфере ИИ среди разных стран. В результате, специалисты организации пришли к выводу, что Китай оставил позади страны Европы и находится на пути к тому, чтобы догнать и обогнать США. На эту тему на сайте ITIF опубликован соответствующий материал.

Как пишет Datanami, аналитический центр использовал 30 ключевых показателей для измерения успехов тех или иных стран. В их числе оказались качество обучения специалистов, инвестиции в оборудование и ПО, исследовательская деятельность, а также коммерческие разработки.

По итогу Соединённые Штаты набрали 44,6 балла (по 100-бальной шкале), Китай — 32 балла, а Европа — 23,3 балла. При этом если в США акцент смещён в сторону инвестиций в стартапы и исследовательские разработки, то в Китае упор делается на создании суперкомпьютеров.

Специалисты ITIF также отметили, что в 2018 году в Китае опубликовали 24 929 исследовательских работ в сфере ИИ, в то время как в Европе и США за тот же период их было опубликовано 20 418 и 16 233 соответственно. Более свежих данных экспертам обнаружить не удалось.

Источник: Datanami