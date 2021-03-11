Китайские майнеры «сломали» ограничения RTX 3060, внедрённые NVIDIA

Ранее NVIDIA заявила о намерении начать борьбу с майнингом на её видеокартах. Первым шагом в этом направлении стало ограничение производительности RTX 3060 при добыче криптовалюты. Но, как оказалось, «рукастые энтузиасты» из Китая без особых проблем обошли запреты NVIDIA.

В сети появилось фото, на котором новейшая видеокарта компании демонстрирует эффективность в районе 45 Мх/сек при майнинге. Для сравнения, алгоритмы NVIDIA ранее опускали это значение до 20-25 Мх/сек в случае обнаружения фарминга электронной валюты.

Правда, Wccftech пишет, что на RTX 3060 майнят не Ethereum (против которого и настроены алгоритмы «зелёных»), а Octopus. С другой стороны, так ли это важно? В любом случае, грядущий ажиотаж вокруг видеоадаптера приведёт к его длительному дефициту.

Источник: Wccftech