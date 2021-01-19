Китайские разработчики представили дистрибутив Linux в стиле iPadOS

Китайские разработчики представили дистрибутив Linux в стиле iPadOS

Версия для планшетов появится в конце января, версия для смартфонов станет доступной до конца 2021 года.

Разработчики из Китая продемонстрировали возможности нового дистрибутива Linux. Он называется JingOS и, по словам создателей, обеспечивает тот же уровень функциональности, что и iPadOS.

Новый дистрибутив призван улучшить уровень производительности современных планшетов. Приложения, разработанные для этой платформы, поддерживают сенсорный ввод и режим управления с помощью клавиатуры и мыши. Но главное преимущество JingOS в том, что это полнофункциональная ОС, основанная на Ubuntu. На ней можно запускать любые приложения для Linux.

Новый дистрибутив протестировали на Huawei MateBook 14 и Microsoft Surface 6. Разработчики обещают в ближайшее время обеспечить поддержку других устройств, в том числе планшетов на базе ARM-чипов.

На официальном сайте дистрибутива можно подписаться на новости о состоянии JingOS. Доступной для загрузки версия для планшетов станет 31 января 2021 года. В разработке также находится версия для смартфонов. Её планируют выпустить до конца года.

Источник: GizChina

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