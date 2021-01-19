Китайские разработчики представили дистрибутив Linux в стиле iPadOS

Разработчики из Китая продемонстрировали возможности нового дистрибутива Linux. Он называется JingOS и, по словам создателей, обеспечивает тот же уровень функциональности, что и iPadOS.

Новый дистрибутив призван улучшить уровень производительности современных планшетов. Приложения, разработанные для этой платформы, поддерживают сенсорный ввод и режим управления с помощью клавиатуры и мыши. Но главное преимущество JingOS в том, что это полнофункциональная ОС, основанная на Ubuntu. На ней можно запускать любые приложения для Linux.

Новый дистрибутив протестировали на Huawei MateBook 14 и Microsoft Surface 6. Разработчики обещают в ближайшее время обеспечить поддержку других устройств, в том числе планшетов на базе ARM-чипов.

На официальном сайте дистрибутива можно подписаться на новости о состоянии JingOS. Доступной для загрузки версия для планшетов станет 31 января 2021 года. В разработке также находится версия для смартфонов. Её планируют выпустить до конца года.

Источник: GizChina