Компания, создающая ядерное оружие для США, подверглась хакерской атаке

Компания, создающая ядерное оружие для США, подверглась хакерской атаке

Новости, 200
История пока продолжает развиваться, так что неизвестно, чем всё закончится.

Оборонная промышленность, в силу своей специфики, должна быть одной из самых защищённых. Но несмотря на это, бывают случаи, когда даже в этой сфере не обходится без взломов.

Именно это и произошло с Sol Oriens. Компания-подрядчик Пентагона в вопросах ядерного оружия, подвергся кибератаке известной хакерской группировки REvil.

Что вообще произошло?

Ещё на прошлой неделе злоумышленники опубликовали список компаний, чьи данные они продавали с аукциона по самой высокой цене. Одной из них и оказалась Sol Oriens, сообщает BleepingComputer.

Где гарантии, что это не блеф?

Чтобы доказать правдивость своих заявлений, участники REvil «слили» в сеть снимки документов о найме сотрудников, о заработной плате и т.д.

А чтобы Sol Oriens стала сговорчивее, они пригрозили «предоставить соответствующую документацию и данные военным ведомствам» по своему выбору.

Кто такие эти REvil?

REvil — достаточно популярная хакерская группировка. Они занимаются скупкой данных собранных сторонними лицами, либо взламывают жертв самостоятельно. 

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Одним из последних появлений объединения был шантаж Apple — злоумышленники получили доступ ко множеству будущих проектов IT-гиганта.

Источник: BleepingComputer