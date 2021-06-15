Компания, создающая ядерное оружие для США, подверглась хакерской атаке

Поделиться

Оборонная промышленность, в силу своей специфики, должна быть одной из самых защищённых. Но несмотря на это, бывают случаи, когда даже в этой сфере не обходится без взломов.

Именно это и произошло с Sol Oriens. Компания-подрядчик Пентагона в вопросах ядерного оружия, подвергся кибератаке известной хакерской группировки REvil.

Что вообще произошло?

Ещё на прошлой неделе злоумышленники опубликовали список компаний, чьи данные они продавали с аукциона по самой высокой цене. Одной из них и оказалась Sol Oriens, сообщает BleepingComputer.

Где гарантии, что это не блеф?

Чтобы доказать правдивость своих заявлений, участники REvil «слили» в сеть снимки документов о найме сотрудников, о заработной плате и т.д.

А чтобы Sol Oriens стала сговорчивее, они пригрозили «предоставить соответствующую документацию и данные военным ведомствам» по своему выбору.

Кто такие эти REvil?

REvil — достаточно популярная хакерская группировка. Они занимаются скупкой данных собранных сторонними лицами, либо взламывают жертв самостоятельно.

Одним из последних появлений объединения был шантаж Apple — злоумышленники получили доступ ко множеству будущих проектов IT-гиганта.

Источник: BleepingComputer