Компьютерные клубы начали превращать в майнинг-фермы

Пандемия COVID-19 ударила по многим отраслям. Не остались в стороне и компьютерные клубы, которые из-за различных ограничений явно испытывали финансовые проблемы.

Но оказалось, что выход из ситуации есть. Издание Wccftech пишет, что вьетнамские владельцы подобных заведений начали превращать свои игровые клубы в майнинг-фермы.

Первооткрывателем свежего подхода стал владелец сети местных компьютерных магазинов. Именно он переоборудовал свой компьютерный клуб в площадку по заработку криптовалюты. В качестве «рабочих лошадок» выступили ПК с видеокартами NVIDIA RTX 3080.

Предприниматель уже призвал своих коллег к сотрудничеству. В своём Facebook-аккаунте он предложил им также перепрофилироваться для майнинга криптовалюты. Для того, чтобы процесс прошёл максимально безболезненно, он вызвался помочь им на безвозмездной основе.

Источник: Wccftech