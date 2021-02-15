Кремль ответил на приглашение Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в Clubhouse

Накануне глава Tesla Илон Маск написал в своём Twitter-аккаунте пост. В нём он пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в набирающей популярность соцсети Clubhouse. И, как ни странно, Кремль дал свой ответ по этому поводу.

С ответом по случаю приглашения «выступил» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом его слова невозможно трактовать ни как согласие, ни как отказ:

Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, <…> что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать. Дмитрий Песков , пресс-секретарь Владимира Путина

Тем временем Clubhouse продолжает набирать популярность. Соцсеть, запущенная лишь в марте 2020 года, уже сейчас собрала 2 млн активных пользователей. Учитывая, что сервис до сих пор остаётся эксклюзивом iOS, это очень хороший показатель.

Источник: РИА Новости