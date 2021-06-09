Криптовалюту начали добывать при помощи энергии, получаемой от сжигания навоза

Криптовалюту начали добывать при помощи энергии, получаемой от сжигания навоза

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Интересный способ сохранить нашу планету.

Британский фермер Филип Хьюз нашёл отличный способ добывать криптовалюту, нанося при этом минимальный урон экологии.

Его подход особенно интересен с учётом того, как сильно мировая общественность заботится о вреде, наносимом природе при добыче цифровых денег.

Источник: Unsplash

Хьюз решил использовать в качестве источника энергии коровий навоз. Он «прогнал» его через анаэробные дигесторы — устройство, которое сжигает выделяемый при разложении экскрементов метан и получает из него электричество.

Сообщается, что полученная энергия делится на два «потока». Две трети от её общего количества направляется на питания самой фермы и её автопарка.

Оставшаяся же часть как раз обеспечивает работу «набора» для майнинга, сообщает BBC. 

Источник: BBC