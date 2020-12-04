Квантовый компьютер из Китая оказался в 10 млрд быстрее аналога от Google

Государственное новостное агентство Китая Xinhua заявило о прорыве местных специалистов. Журналисты сообщили о создании китайскими учёными нового квантового компьютера, который в 10 млрд раз превзошёл таковой от Google.

Мощности таких систем используются при расчётах сложных физических экспериментов. При этом новая китайская разработка оказалась в 100 трлн раз мощнее, чем самый продвинутый суеперкомпьютер на планете. Это, по словам агентства Xinhua, не только «серьезный вычислительный прорыв» для Китая, но и первый шаг на пути к квантовому превосходству страны.

Напомним, что в России тоже хотят заняться производством квантовых компьютеров. Ещё в ноябре 2019 года Росатом запустил проект его создания. Только до 2024 года на разработку квантового компьютера будет выделено 24 млрд рублей.

Источник: Fortune