«Лаборатория Касперского» готовит к выпуску смартфон, который практически невозможно «хакнуть»

«Лаборатория Касперского» уже договорилась об установке новой ОС с одним из китайских производителей смартфонов. Озвучивать название партнёра Евгений Касперский отказался, сказав лишь, что продукт появится уже к концу следующего года.

Сейчас компания готова поставлять защищённую операционную систему для интернета-вещей. Уже есть два-три десятка пилотных проектов в России и за рубежом. В следующем году будет готова версия операционной системы для смартфонов и планшетов.

Глава компании подчеркнул, что «Лаборатория Касперского» не планирует конкурировать с Google и Apple. Задача — создать смартфон, который практически невозможно взломать. Он будет предназначен для обработки секретной и конфиденциальной информации, а также для управления инфраструктурой.

Пока речь идёт об отдельном телефоне с защищённой ОС. Однако в перспективе может быть создано устройство, на котором можно переключаться между двумя системами: например, Android и антихакерской ОС.

Источник: РИА Новости