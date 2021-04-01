Linux-дистрибутиву elementary OS исполнилось 10 лет

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В официальном блоге elementary OS появилась запись, в которой глава компании Дэниэл Форе сообщил о дне рождения проекта. Помимо всего прочего, он вспомнил краткую историю некогда самого похожего на macOS дистрибутива Linux.

Так, например, Форе вспомнил, как 31 марта 2011 года состоялся релиз elementary OS версии 0.1. Она получила название Jupiter.

Изначально дистрибутив не имел своей системы. Поэтому первые версии создавались следующим образом: разработчики брали актуальный релиз Ubuntu, модифицировали его под свой вкус, а затем упаковывали обратно и распространяли среди пользователей.

Сейчас же, по словам главы проекта, elementary OS может «похвастаться» более 130 open source репозиториями, признанным экспертами FreeDesktop.org окружением рабочего стола и т.д. При этом дистрибутив из коробки поставляется с большим числом приложений собственной разработки, а также фирменным магазином приложений.

Подробнее ознакомиться с постом главы elementary OS можно в блоге компании по ссылке.

Источник: Блог elementary OS