Linux и Windows суперкомпьютеры стали жертвами нового вируса

Компания ESET рассказала в своём блоге о новом компьютерном вирусе. Называется он Kobalos, а его жертвами стали суперкомпьютеры, работающие под управлением Windows, Linux, BSD и Solaris.

Специалисты по кибербезопасности выяснили, что вредоносное ПО, заражая устройство, предоставляет злоумышленникам ряд доступов. В том числе удалённые доступы к файловой системе, запуску терминальных сеансов. Также Kobalos может установить прокси-соединение с другими серверами, которые были заражены вирусом ранее.

По данным ESET, от нового вируса уже успели пострадать научно-исследовательские и университетские сети Европы. В числе жертв оказались крупный интернет-провайдер одной из азиатских стран и несколько серверов в США (частных и правительственных).

Как минимизировать шанс заражения Kobalos?

Специалисты антивирусной компании предложили воспользоваться двухфакторной аутентификацию для установки соединения с SSH-серверами.

Источник: Блог ESET