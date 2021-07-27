Lucasfilm наняла видеоблогера, который улучшил «Мандалорца» с помощью дипфейка. У него получилось лучше, чем у киностудии

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Киностудия Lucasfilm наняла автора YouTube-канала Shamook на должность старшего художника по захвату лица. В компании оценили, как видеоблогер применил дипфейк на отрывке из сериала «Мандалорец».

Lucasfilm использовала CGI

Lucasfilm в 2019 году выпустила сериал «Мандалорец», в котором появлялся молодой Люк Скайуокер. Актёр Марк Хэмилл, игравший этого персонажа в «Звёздных войнах», к тому моменту уже постарел.

Киношники решили омолодить Скайуокера с помощью технологии CGI. Это обычная компьютерная графика — её использовали, например, для создания персонажа Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря».

Shamook использовал deepfake

Автор YouTube-канала Shamook использовал более продвинутую технологию deepfake, которая использует нейросети и искусственный интеллект.

Поклонникам серии фильмов больше понравился вариант Shamook.

Вот то самое видео:

К тому моменту видео Shamook уже были известны в интернете. Он помещал лица актёров в шоу и фильмы, в которых они никогда не снимались. Все тогда восторгались и ужались дипфейком.

Видеоблогера взяли в Lucafilm

У Shamook так хорошо получился молодой Скайуокер, что его пригласили на работу в Lucasfilm — на должность старшего художника по захвату лицу.

Студия подтвердила это изданию IndieWire.

Источник: CNet