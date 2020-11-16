Сбой macOS «обнажил» сбор личных данных владельцев компьютеров Apple

Сбой macOS «обнажил» сбор личных данных владельцев компьютеров Apple

Практически сразу после официального релиза macOS Big Sur, пользователи начали жаловаться на многочисленные сбои в работе приложений при использовании ОС. Как оказалось, причиной столь неприятного поведения ПО стала проблема в работе серверов Apple, направленных на проверку сертификатов безопасности у используемых пользователем приложений.

В итоге, компания вроде как спешно поправила возникшую проблему, но энтузиасты уже успели начать свой разбор произошедшего. Так, например, исследователь в области компьютерной безопасности из Германии Джеффри Пол заявил, что трафик, отправляемый Apple с устройств под управлением macOS на собственные сервера компании, проходит по незашифрованному протоколу HTTP. Учитывая, что компания также собирает данные об IP-адресах своих пользователей, хеши и данные используемых приложений, использование небезопасного протокола видится специалисту огромной проблемой..

В актуальных версиях macOS каждое ваше действие — будь то запуск компьютера, открытие текстового редактора или чтение электронной почты отправляется на удалённый сервер. Оказывается, что в macOS Mojave и выше служба Gatekeeper отправляет в Apple хеш (уникальный идентификатор) каждой программы, которую вы открываете. До произошедшего сбоя пользователи просто не знали о его присутствии в системе, так как он работает в скрытом режиме и не функционирует, когда у вас нет подключения к интернету.

Джеффри Пол, Специалист по кибербезопасности

Стоит отметить, что представители Apple выступили с официальным обращением, в котором заявили об удалении IP-адресов пользователей из журнала проверок. Также компания пообещала улучшить системы, призванные обеспечить безопасность данных пользователей внутри macOS.

Источник: Блог Джеффри Пола

C++ Developer
Москва, можно удалённо, по итогам собеседования
Все вакансии
Разместить вакансию